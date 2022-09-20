Україна

Правильний меседж від тренера збірної України.

Тренер збірної України Олександр Шовковський побував на стадіоні в Ірпені, де зняв відео на стадіоні Чемпіон.

Ця арена дуже серйозно постраждала від російських терористів, а саме красиве місто на Київщині і його жителі зазнали страшних звірств за часи російської окупації.

Прямо на місці одного зі страшних злочинів росіян Шовковський закликав до бойкоту російських спортсменів, котрі своїм ганебним мовчанням сприяють терору.

"Це футбольний стадіон у місті Ірпінь. Раніше тут тренувалося нове покоління українських футболістів. А тепер він покинутий. Через війну.



Я знаю: голкіпер захищає ворота від м’яча противника. Але як їх захистити від ворожої російської ракети? Я знаю: вболівальники можуть приймати гравця або ні. Але як прийняти цю нестерпну тишу на трибунах?



Звертаюся до всіх, кого об’єднує любов до спорту! Ми не маємо мовчати! Всі ми, весь демократичний світ, — єдина збірна у боротьбі за перемогу над злом!



Діліться своїми постами із хештегами кампанії — #BoycottRussianSport, #TurnOffRussia, #StandWithUkraine, #StopWar. Закликайте до бойкоту російських спортсменів, адже їхнє мовчання є тихою підтримкою терору й відповідно — вбиває.



Підтримайте Україну на спортивному фронті! Лише разом ми спроможні наблизити нашу головну Перемогу.



Слава Україні!

Слава Нації!

Слава ЗСУ!



Україна понад усе!" - завершив свою промову легендарний футболіст.