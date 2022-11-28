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До вашої уваги нове відео від Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску Будемо Розбиратися ми розповімо вам про ігри 2 туру у квартетах Е та F.

Коста-Ріка сенсаційно обігрує японців, чим максимально сплутує розклади у своїй групі напередодні останнього туру.

Німеччина чіпляється за нічию з Іспанією та зберігає шанси на вихід до плей-офф.

Необережно кинуті "мотиваційні слова" наставника збірної Канади Джона Гердмана, схоже, більше подіяли на хорватів, аніж на самих канадців. Марокканці перебігали бельгійських "пенсіонерів" та отримали непогані шанси на плей-офф.

Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск.