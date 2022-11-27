ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До вашої уваги нове відео від Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску Будемо Розбиратися ми розповімо вам про ігри 2 туру в групах C i D.

Австралія здобула свою першу за 6 матчів перемогу на ЧС, та зберігає шанси навіть на вихід до плей-офф.

Польща у доволі насиченому на події поєдинку таки здолала Саудівську Аравію, яка знову продемонструвала цікавий футбол.

Франція зусиллями Мбаппе здолала Данію, натомість Аргентина знову не продемонструвала ідейної гри в атаці, але все ж дотиснула Мексику.

Все у новому випуску! Поїхали!

Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск.