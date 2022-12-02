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Таким способом організація намагається об'єднати світ.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно зізнався про свій візит до Північної Кореї кілька років тому, під час якого він запрошував країну до проведення чемпіонату світу серед жіночих збірних.

"Насправді я їздив до Північної Кореї кілька років тому, щоб спитати північнокорейців, чи готові вони провести частину чемпіонату світу серед жінок із Південною Кореєю. У мене не вийшло, але я повторив би ще 100 разів, якби це допомогло.

Я, як і раніше, переконаний, що цей чемпіонат світу в Катарі розплющить очі багатьом людям із західного світу на арабський світ. Ми живемо в одному світі, ми маємо жити разом. Ми повинні розуміти один одного, але також розуміти, що ми також різні, з переконаннями, різною історією, різним походженням, але одним світом. І ми повинні ладити один з одним", — цитує Інфантіно The Athletic.

Нещодавно Улі Хенесс зізнався, що для нього Джанні Інфантіно — це велика катастрофа для міжнародного футболу.