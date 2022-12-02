Таким способом організація намагається об'єднати світ.
Джанні Інфантіно
02 грудня 2022, 16:30
Президент ФІФА Джанні Інфантіно зізнався про свій візит до Північної Кореї кілька років тому, під час якого він запрошував країну до проведення чемпіонату світу серед жіночих збірних.
"Насправді я їздив до Північної Кореї кілька років тому, щоб спитати північнокорейців, чи готові вони провести частину чемпіонату світу серед жінок із Південною Кореєю. У мене не вийшло, але я повторив би ще 100 разів, якби це допомогло.
Я, як і раніше, переконаний, що цей чемпіонат світу в Катарі розплющить очі багатьом людям із західного світу на арабський світ. Ми живемо в одному світі, ми маємо жити разом. Ми повинні розуміти один одного, але також розуміти, що ми також різні, з переконаннями, різною історією, різним походженням, але одним світом. І ми повинні ладити один з одним", — цитує Інфантіно The Athletic.
Нещодавно Улі Хенесс зізнався, що для нього Джанні Інфантіно — це велика катастрофа для міжнародного футболу.