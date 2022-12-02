ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Для збірної Німеччини настали темні часи.

Півзахисник збірної Німеччини Кай Гаверц прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу проти Коста-Рики (4:2), яка не допомогла німцям пройти у плей-оф мундіалю.

"На двох поспіль чемпіонатах світу ми вилітаємо на груповій стадії, а на останньому ЄВРО вилетіли вже в 1/8 фіналу. Очевидно, що в нас проблеми.

Це дуже неприємно, потрібно прямо говорити – щось іде не так. Двічі не вийти із групи на ЧС. Отже, збірна Німеччини перестала бути командою для великих турнірів", — сказав Гаверц.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Коста-Рика — Німеччина.