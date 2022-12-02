Україна

Одесити та криворіжці провели останній матч у 2022 році.

В перенесеному матчі 7-го туру УПЛ Чорноморець в Одесі приймав Кривбас, який останнім часом набрав неабиякий хід.

Криворіжці підтвердили статус фаворита та продемонстрували ефективність в атаці. Маючи декілька гострих моментів команда Вернидуба зуміла забити зусиллями Стецькова. Єдиний і переможний м'яч був забитий наприкінці першого тайму.

Під завісу зустрічі Чорноморець залишився вдесятьох, червону картку отримав Джеймс, що значно полегшило задачу гостям. Перемога Кривбасу 1:0.

Це вже четверта перемога новачка УПЛ в останніх п'яти матчах, що дозволяє їм йти на зимову павзу на восьмій сходинці. Чорноморець зимуватиме на передостанньому місці.

Чорноморець – Кривбас – 0:1

Гол: Тимур Стецьков, 45+1.

Чорноморець: Дмитро Непогодов — Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Ілля Путря, Максим Білий, Олександр Гладкий, 80) — Сергій Петько, Іван Бобко, Сергій Політило, Максим Брагару, Дмитро Юсов (77. Орест Кузик, 69), Владислав Наумець (Зігі Бадібанга, 46), — Максим Войтіховський (Кевін Кубемба, 46).

Кривбас: Богдан Сарнавський — Андрій Понєдєльнік, Тимур Стецьков, Віталій Вернидуб, Володимир Якімець, Ріфет Капіч, — Микита Татарков (Вʼячеслав Рябов, 79), Дмитро Хомченовський, Артур Микитишин (Максим Задерака, 46) — Роман Дебелко, Назар Волошин (Денис Устименко, 89).

Попередження: Зігі Бадібанга, 85 — Назар Волошин, 77.

Вилучення: Джеймс Манджракар, 85.