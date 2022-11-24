ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Функціонер поділився думками стосовно чемпіонату світу.

Улі Хенесс звинуватив Німецький футбольний союз у відсутності сміливості в суперечці з FIFA.

"Їм не вистачило сміливості протистояти FIFA. Це було б терміново необхідно, тому що для мене Джанні Інфантіно — це велика катастрофа для міжнародного футболу", — сказав функціонер.

"Це була чудова можливість показати йому: аж сюди і не далі", — сказав Хенесс. На жаль, DFB це пропустили.

ФІФА заборонила капітанську пов'язку "One Love" голкіперу національної збірної Мануелю Ноєру та шістьом іншим капітанам європейських команд на чемпіонаті світу в Катарі. Замість цього воротар носив пов’язку "Без дискримінації", визначену ФІФА проти Японії, яка має на меті протистояти будь-якій дискримінації.

Всесвітня асоціація пригрозила спортивними санкціями у випадку, якщо на іграх чемпіонату світу буде одягнена різнокольорова капітанська пов'язка.

Хенесс хотів би більшої рішучості від керівництва DFB.

"Вони надто далеко висунулися з вікна з оголошенням, що вони будуть послідовними. І врешті-решт цього не зробили", — поскаржився Хенесс.

На командному фото перед нічиєю 2-1 проти Японії в середу гравці збірної закрили рот у відповідь на заборону.