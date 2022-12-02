Другое

На цій стадії відбору зіграють 27 команд, що пройшли перший етап, і португальці, які отримали пряму перепустку.

У четвер, 8 грудня, відбудеться жеребкування еліт-раунду кваліфікації Євро-2023 серед збірних U-19, серед яких є Україна. Початок жеребкування о 12:00 за київським часом.

Україна U-19 під керівництвом Сергія Нагорняка впевнено здолала перший етап, здобувши три перемоги над Косово, Кіпром та Швецією, посівши перше місце у групі.

Завдяки такому результату українці потрапили до першого кошика перед жеребкуванням.

Кошики посіву

Кошик A: Португалія, Німеччина, Україна, Англія (чинний чемпіон), Франція, Сербія, Ірландія.

Кошик B: Іспанія, Греція, Румунія, Хорватія, Польща, Туреччина, Словенія.

Кошик C: Бельгія, Чехія, Данія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Ісландія.

Кошик D: Люксембург, Північна Ірландія, Латвія, Словаччина, Угорщина, Швеція, Італія.

На цій стадії відбору зіграють 27 команд, що пройшли перший етап, і португальці, які отримали пряму перепустку до еліт-раунду як лідери рейтингу відповідного віку.

В еліт-раунді 28 учасників у семи групах поведуть боротьбу за путівки у фінальну стадію, матчі якої відбудуться в період із 3-го до 16 липня 2023 року на Мальті.