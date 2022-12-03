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Колись камерунський форвард запалював у складі Порту.

Напередодні збірна Камеруну сенсаційно здолала Бразилію в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу-2022 (1:0), проте все одно була змушена залишити турнір.

Камерун — Бразилія 1:0 Відео гола та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Автором єдиного голу матчу став нападник "нестримних левів" та аравійського клубу Ан-Наср Венсан Абубакар, який може бути відомий європейському поціновувачу футболу завдяки своїм нещодавнім виступам у складі португальського Порту та турецького Бешикташу.

Не дивлячись на ще півтора роки до завершення чинного контракту, 30-річний футболіст розглядає можливості для повернення до європейського футболу, про що повідомляє італійська преса.

Зокрема, його агент Піні Захаві вже отримав, як мінімум, дві пропозиції від неназваних клубів, один із яких має турецьке походження.

Власне Абубакар схиляється до думки змінити клубну прописку під час зимового трансферного вікна, тоді як його поточна вартість складає 5 млн євро.

У цьому сезоні на рахунку Венсана 12 голів та 2 гольові передачі, два голи та результативний пас із яких він оформив під час чемпіонату світу-2022 в Катарі.