ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу, що відбувся 2 грудня 2022, 21:00.

У рамках заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Бразилії сенсаційно поступилася Камеруну, але пройшла до плей-оф з першого місця у квартеті G.

Автором єдиного голу в цьому протистоянні став нападник камерунців Венсан Абубакар, який дозволив своїй команді грюкнути дверима і завершити виступи на катарському мундіалі гучною перемогою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Камерун — Бразилія у 3 турі групового етапу ЧС-2022:

Камерун — Бразилія 1:0

Гол: Абубакар, 90+2



Камерун: Епассі — Фай, Ву, Ебосс, Толо — Замбо-Ангісса, Кунде (Нтчам, 68) — Мбемо (Токо-Камбі, 65), Шупо-Мотінг, Нгамалеу (Мбекелі, 86) — Абубакар.



Бразилія: Едерсон — Даніель Алвес, Бремер, Мілітао, Теллес (Маркіньйос, 54) — Антоні (Рафінья, 79), Фабіньо, Фред (Гімараеш, 54), Родріго (Евертон, 55) — Жезус (Педро, 63), Мартінеллі.



Попередження: Толо, Кунде, Фай — Мілітао, Гімараеш



На 90+3-й хвилині був вилучений Венсан Абубакар (Камерун) (друге попередження).