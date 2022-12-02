ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Камерун сенсаційною перемогою над Бразилією грюкнув дверима перед вильотом із чемпіонату світу-2022

Колектив Рігобера Сонга втримав власні ворота в недоторканності та реалізував гольовий момент у компенсований час.

Камерун — Бразилія, Getty Images

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Камерун — Бразилія 1:0

Гол: Абубакар, 90+2



Камерун: Епассі — Фай, Ву, Ебосс, Толо — Замбо-Ангісса, Кунде (Нтчам, 68) — Мбемо (Токо-Камбі, 65), Шупо-Мотінг, Нгамалеу (Мбекелі, 86) — Абубакар.



Бразилія: Едерсон — Даніель Алвес, Бремер, Мілітао, Теллес (Маркіньйос, 54) — Антоні (Рафінья, 79), Фабіньо, Фред (Гімараеш, 54), Родріго (Евертон, 55) — Жезус (Педро, 63), Мартінеллі.



Попередження: Толо, Кунде, Фай — Мілітао, Гімараеш



На 90+3-й хвилині був вилучений Венсан Абубакар (Камерун) (друге попередження).