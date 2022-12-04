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Обірвалося життя молодого футболіста в Косово.

17-річний півзахисник клубу із Косово Трепча 89 Еріон Кайтазі помер на полі під час футбольного матчу.

Трагедія сталася під час товариського матчу між командами Трепча 89 і A&N. Наприкінці першого тайму Кайтазі раптово знепритомнів.

Медики намагалися реанімувати хлопця, але через деякий час констатували смерть. Його серце перестало битися.

"Ми планували найближчим часом реалізувати твій трансфер до європейського чемпіонату. Проте сьогодні ми прощаємося з тобою фізично, але не духовно. Ері, ти назавжди залишишся в нашій пам'яті", – йдеться в офіційній заяві клубу.

У складі збірної Косова U-17 Кайтазі провів вісім матчів.