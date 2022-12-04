ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський захисник поділився своїми думками після гри з Австралією.

Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Австралії (2:1).

"Я відчуваю величезну радість. Звичайно, ми пропустили гол від суперника, але показали характер, хорошу гру та індивідуальність.

Нідерланди — дуже складний суперник. Зараз ми протягом кількох годин перепочнімо, а потім подумаємо, як з ними грати. У нас молода команда , і ми готові пожертвувати всім. Якого б дня ми не грали, ми збираємося бути готовими до цієї зустрічі", — наводить слова Ромеро прес-служба Федерації футболу Аргентини.

У чвертьфіналі турніру Аргентина зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 9 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Австралія.