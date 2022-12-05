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Бельгійці готуються до призначення нового тренера.

Федерація футболу Бельгії після завершення співпраці з Роберто Мартінесом знаходиться в пошуках нового головного тренера.

Як повідомляє видання Het Nieuwsblad, керівний орган бельгійського футболу врахує думку Кевіна Де Брюйне, Тібо Куртуа та Ромелу Лукаку щодо нового тренера.

Зазначимо, що Роберто Мартінес провів 79 матчів на чолі збірної Бельгії, з яких було 56 виграшів, 13 нічиїх та 10 поразок.

Нагадаємо, що У збірній Бельгії вважали, що ще одного авторитетного гравця, Едена Азара, не потрібно випускати у старті на гру з Марокко.