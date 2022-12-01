ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи F, у якому зіграють Хорватія та Бельгія.

Збірні Хорватії та Бельгії можуть потрапити до плей-оф чемпіонату світу в Катарі, але для цього потрібні певні результати, у тому числі в паралельному матчі.

Наразі Хорватія лідирує з чотирма очками, а Бельгія має три бали та посідає третє місце. На другому місці Марокко – 4 очки, а у Канади – нуль балів.

Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Крамарич, Лівая, Перішич.

Запасні: Грбич, Івушич, Станишич, Барішич, Ерлич, Маєр, Влашич, Пашалич, Петкович, Будимір, Оршич, Шутало, Сучич, Якич.

Бельгія: Куртуа — Дендонкер, Альдервейрельд, Вертонген — Меньє, Вітсель, де Брюйне, Кастань — Троссар, Мертенс, Карраско.

Запасні: Міньйоле, Кастеелс, Теате, Фас, Тілеманс, Лукаку, Ванакен, Батшуаї, Е. Азар, Т. Азар, Де Кетеларе, Опенда, Доку, Дебаст.

Гра Хорватія — Бельгія почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.