ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу, що відбувся 1 грудня 2022, 17:00.

Збірна Бельгії в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу зіграла внічию з Хорватією та вибула з турніру.

Бельгійці мали шанси відзначитись, проте так і не змогли вразити ворота супротивника.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хорватія — Бельгія у 3 турі групового етапу ЧС-2022:

Хорватія — Бельгія 0:0



Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич (Маєр, 90+2) — Крамарич (Пашалич, 64), Лівая (Петкович, 64), Перішич.



Бельгія: Куртуа — Дендонкер (Тілеманс, 72), Альдервейрельд, Вертонген — Меньє (Е. Азар, 88), Вітсель, де Брюйне, Кастань — Троссар (Т. Азар, 58), Мертенс (Лукаку, 46), Карраско (Доку, 72).



Попередження: Дендонкер.