Відомі європейські клуби готуються до продовження сезону.
Фото ФК ЛІВЕРПУЛЬ
11 грудня 2022, 23:23
Пауза у сезонах триває через чемпіонат світу-2022, але клуби не втрачають можливостей провести між собою спаринги.
Ліверпуль зустрівся з Ліоном. У першому таймі команди обмінялись голами. На гол від Карвалью відповів Лаказетт.
У другій половині матчу команди змінили склади, і французький колектив дотис англійців. Другий гол на свій рахунок записав Лаказетт, і ще один гол забив Баркола.
Ліверпуль — Ліон 1:3
Голи: Карвалью, 1 — Лаказетт, 41, 82, Баркола, 65
На 14 хвилині Мохамед Салах не забив пенальті.
Лондонський Челсі з мінімальним рахунком поступився Австон Віллі — 0:1. Вирішальним стало взяття воріт від Джона Макгінна на початку зустрічі.
Челсі — Астон Вілла 0:1
Гол: Макгінн, 7
Наполі зустрічався з представником Прем'єр-ліги Крістал Пелес.
Перший тайм завершився з рахунком 1:1. Заха вивів англійців уперед, але Осімген зрівняв рахунок за дві хвилини.
У другій половині матчу забивав лише гравець неаполітанців. Распадорі став автором дублю.
Крістал Пелес — Наполі 1:3
Голи: Заха, 33 — Осімген, 35, Распадорі, 65, 81
І заключним поєдинком знакових європейських стала дуель Бенфіки проти Севільї.
Іван Ракитич, який не допомагає збірній Хорватії на ЧС-2022, допомагає андалусійцям. Його гол на 61 хвилині став єдиним та вирішальним.
Бенфіка — Севілья 0:1
Гол: Ракитич, 61