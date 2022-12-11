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Відомі європейські клуби готуються до продовження сезону.

Пауза у сезонах триває через чемпіонат світу-2022, але клуби не втрачають можливостей провести між собою спаринги.

Ліверпуль зустрівся з Ліоном. У першому таймі команди обмінялись голами. На гол від Карвалью відповів Лаказетт.

У другій половині матчу команди змінили склади, і французький колектив дотис англійців. Другий гол на свій рахунок записав Лаказетт, і ще один гол забив Баркола.

Ліверпуль — Ліон 1:3

Голи: Карвалью, 1 — Лаказетт, 41, 82, Баркола, 65

На 14 хвилині Мохамед Салах не забив пенальті.

Лондонський Челсі з мінімальним рахунком поступився Австон Віллі — 0:1. Вирішальним стало взяття воріт від Джона Макгінна на початку зустрічі.

Челсі — Астон Вілла 0:1

Гол: Макгінн, 7

Наполі зустрічався з представником Прем'єр-ліги Крістал Пелес.

Перший тайм завершився з рахунком 1:1. Заха вивів англійців уперед, але Осімген зрівняв рахунок за дві хвилини.

У другій половині матчу забивав лише гравець неаполітанців. Распадорі став автором дублю.

Крістал Пелес — Наполі 1:3

Голи: Заха, 33 — Осімген, 35, Распадорі, 65, 81

І заключним поєдинком знакових європейських стала дуель Бенфіки проти Севільї.

Іван Ракитич, який не допомагає збірній Хорватії на ЧС-2022, допомагає андалусійцям. Його гол на 61 хвилині став єдиним та вирішальним.

Бенфіка — Севілья 0:1

Гол: Ракитич, 61