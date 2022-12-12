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Сергій Нагорняк поділився своїми думками після жеребкування еліт-раунду відбору Євро-2023.

Головний тренер юнацької збірної України Сергій Нагорняк прокоментував результати жеребкування еліт-раунду відбору Євро-2023.

"Вийшов нормальний жереб. Хоча, звісно, із другого кошика нам дістався, мабуть, найсильніший опонент в особі іспанців. У нас із ними остання гра, тож в очному поєдинку й вирішимо, кому їхати на чемпіонат Європи.

І нічого страшного в тому, що змагання відбудуться в Іспанії, немає. Під час кваліфікації футболісти збірної України відчули, що можна грати з будь-яким суперником, незважаючи на те, які цінники висять на його виконавцях.

Водночас ніхто не збирається скидати з рахунків Данію та Люксембург. Це будуть дуже складні матчі. Наприклад, Нідерланди не потрапили до еліт-раунду, а Люксембург там опинився. У кваліфікаційному турнірі взагалі вистачало сюрпризів.

Навряд чи взимку вийде зібратися, оскільки всі клуби готуватимуться до чемпіонату, тож, швидше за все, наша підготовка пройде напередодні офіційних змагань. Але нічого, виходитимемо з тієї ситуації, в якій перебуваємо, розраховуватимемо на тих футболістів, які виступали у кваліфікаційному раунді", - наводить слова Нагорняка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матчі еліт-раунду відбору Євро-2023 відбудуться з 22 по 28 березня 2023 року.