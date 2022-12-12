Команда Сергія Реброва не змогла забити у ворота суперника, але й свої володіння залишила на замку.
facebook.com/AlWahdaFCC
12 грудня 2022, 22:36
Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва у матчі 1/4 фіналу Кубка ліги ОАЕ не зміг обіграти Аль-Вахду.
Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Аль-Айну та відіграв на полі 76 хвилин.
Матч-відповідь команди проведуть 16 грудня, о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, Аль-Айн є чинним володарем Кубка ліги ОАЕ.