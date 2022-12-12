Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва у матчі 1/4 фіналу Кубка ліги ОАЕ не зміг обіграти Аль-Вахду.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Аль-Айну та відіграв на полі 76 хвилин.

Матч-відповідь команди проведуть 16 грудня, о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, Аль-Айн є чинним володарем Кубка ліги ОАЕ.