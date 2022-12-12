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Аль-Айн разом з Ярмоленком не зміг обіграти Аль-Вахду в Кубку ліги ОАЕ

Команда Сергія Реброва не змогла забити у ворота суперника, але й свої володіння залишила на замку.

facebook.com/AlWahdaFCC