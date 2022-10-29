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Втім, команда двох українців все одно поступилася.

У суботу, 29 жовтня, Аль-Айн Сергія Реброва на своєму полі приймав команда Шабаб Аль-Ахлі у матчі чемпіонату ОАЕ.

Матч закінчився поразкою господарів, проте у голі Аль-Айна активну участь прийняв Андрій Ярмоленко. Нашому співвітчизнику вдалося улюбленою лівою видати шикарний пас на партнера, після чого м'яч відскочив у ворота.

У випадку, якщо м'яч буде записаний на гравця Аль-Айна Еріка, а не як автогол, можемо зафіксувати у нашого співвітчизника чергову результативну дію.