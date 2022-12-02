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Українець відзначився гольовою передачею у контрольному матчі.

Поки що в Катарі проходить чемпіонат світу, деякі команди продовжують проводити товариські матчі.

В одному із матчів Аль-Айн під керівництвом українського фахівця Сергія Реброва здобув перемогу над саудівським клубом Аль-Раєд із рахунком 2:1.

У першому голі команди з ОАЕ взяв участь український вінгер Андрій Ярмоленко, який викотив м'яч на порожні ворота свого партнера Лабе.

Саудити змогли відігратися, але останнє слово було за Аль-Айном, коли на 96-й хвилині команда Сергія Реброва скористалася відскоком від поперечини.

Нагадаємо, Аль-Айн посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ. На рахунку Ярмоленка 10 матчів, три голи та чотири результативні передачі.