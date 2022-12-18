Другое

Досвідчений чилієць може отримати дуже престижну роботу.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі для збірної Бразилії ознаменувався черговою невдалою спробою збірної Бразилії вперше з 2002 року та вшосте в своїй історії здобути Кубок світу.

У чвертьфінальній дуелі пентакампеоне поступились національній команді Хорватії в серії післяматчевих пенальті.

Ця невдача в підсумку призвела до вимушеної відставки головного тренера "канарок" Тіте, який за шість років роботи на чолі "пентакампеонів" зумів перемогти лише в Копа Америка-2018/19.

Проте довго залишатись вакантною така посада на ринку занятості не буде — кандидатів місцева Федерація футболу відібрала вже чимало, і на певному етапі серед імен лунали Карло Анчелотті та Зінедін Зідан.

Однак усе схиляється до того, що бразильці радше довірять головну команду країни фахівцю, який буде добре розуміти південноамериканські футбольні реалії.

У цьому контексті поява серед переліку кандидатів нинішнього головного тренера севільського Бетіса Мануеля Пеллегріні, на що вказує чилійська преса, не має дивувати.

69-річний фахівець ще має три з половиною роки до завершення чинного контракту, але готовий розглянути нову пропозицію.