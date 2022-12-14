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П’ятиразові чемпіони світу хочуть запросити іменитого керманича.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі для збірної Бразилії відзначився черговою невдалою спробою здобути шостий в історії країни Кубок світу.

Після поразки в чвертьфіналі від Хорватії в серії післяматчевих пенальті, головний тренер "канарок" Тіте подав у відставку, яку одразу ж схвалили очільники місцевих футбольних керівних органів.

Однак вакантною ця посада залишатись тривалий час не буде, оскільки вже на січень 2023 року запланована презентація нового керманича бразильців.

Тим не менш, пошуки гідного кандидата ще далекі від завершення, і серед потенційних призначень уже навіть встиг фігурувати головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті, проте італієць доволі швидко відмовився від подібної пропозиції.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Бразилія найближчим часом може шокувати футбольний світ оголошенням колишнього гравця та головного тренера тих-таки "вершкових" Зінедіна Зідана своїм новим очільником національної команди.

Останній раз 50-річний француз обіймав відповідну посаду на чолі іспанського гранда ще влітку 2021 року, до цього здобувши з Реалом три титули Ліги чемпіонів УЄФА (2015/16, 2016/17, 2017/18), Суперкубок УЄФА (2016/17, 2017/18), титул чемпіонів Іспанії (2016/17, 2019/20), Суперкубок Іспанії (2017/18, 2019/20), та звання клубних чемпіонів світу (2016/17, 2017/18).