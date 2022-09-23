Ліга націй

"Вірус FIFA" продовжує косити гравців збірних.

Австрія поступилася Франції у Лізі Націй, проте на цьому проблеми команди з Батьківщини піаністів не завершилися.

На 70 хвилині головний тренер команди Ральф Рангнік виконав вимушену заміну одного зі своїх лідерів — Давіда Алаби.

Важкість пошкодження гравця Реала поки що невідома.

Втім, захисник зумів сам залишити поле без сторонньої допомоги, що додає деякого оптимізму ситуації.

Також травму отримав гравець зі стану суперника команди Давіда — Жюль Кунде, котрий пішов с поля на 23 хвилині.