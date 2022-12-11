ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До списку потрапили футболісти, які провели щонайменше чотири матчі на мундіалі.

Авторитетний статистичний портал WhoScored представив найкращу п'ятірку футболістів чемпіонату світу в Катарі віком до 21 року.

До списку потрапили лише ті футболісти, які провели на катарському мундіалі чотири або більше матчів.

Найкращим таким гравцем є вінгер збірної Англії Букайо Сака з середньою оцінкою – 7,68.

На другому місці йде його співвітчизник — півзахисник Джуд Беллінгем (7,58), а трійку найкращих замикає іспанський хавбек Педрі (7,04).

Топ-5 доповнили голландський захисник Юррієн Тімбер (6,99) та португальський форвард Гонсалу Рамуш (6,98).

Нагадаємо, у півфіналах ЧС-2022 зустрінуться Аргентина та Хорватія, а також Франція та Марокко.