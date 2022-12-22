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Лідер польської збірної доклав зусиль до звільнення головного тренера.

Сьогодні, 22 грудня, стало відомо про відставку головного тренера Польщі Чеслава Міхневича. Причина відставки не повідомляється.

Як стало відомо Radio ZET, капітан збірної Польщі Роберт Левандовськи посприяв звільненню Міхневича. За інформацією джерела, під час чемпіонату світу в Катарі Левандовскі зв'язався з президентом Польського футбольного союзу і висловив позицію групи гравців, яка полягає в тому, що футболісти не уявляють подальшої співпраці з тренером.

Під керівництвом Міхневича збірна Польщі вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі, де програла Аргентині (1:3).

Загалом під керівництвом Міхневича Польща зіграла 13 матчів: 5 перемог, 3 нічиї та 5 поразок.

Раніше ми писали, що Шевченка немає серед головних претендентів на посаду тренера збірної Польщі.