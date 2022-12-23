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Французький нападник дістався вершини.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив вартість деяких гравців за підсумками минулого чемпіонату світу.

Завдяки цьому найдорожчим гравцем за версії сайту став Кіліан Мбаппе (180 мільйонів євро), який обійшов Ерлінга Голанда. (170 мільйонів)

Зазначимо, що в трійку замкнув Вінісіус Жуніор, якого оцінили в 120 мільйонів євро.

1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ / Франція) – 180 млн євро

2 .Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті / Норвегія) – 170 млн євро

3. Вінісіус Жуніор (Реал / Бразилія) – 120 млн євро

4. Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд / Англія) – 110 млн євро

5. Філ Фоден (Манчестер Сіті / Англія) – 110 млн євро

6. Педрі (Барселона / Іспанія) – 100 млн євро

7. Джамал Мусіала (Баварія / Німеччина) – 100 млн євро

8. Букайо Сака (Арсенал / Англія) – 100 млн євро

9. Федеріко Вальверде (Реал / Уругвай) – 100 млн євро

10. Гаві (Барселона / Іспанія) – 90 млн євро

Нагадаємо, що Реал може витратити біля мільярда євро на трансфер Мбаппе у майбутнє літнє вікно переходів.