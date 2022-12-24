Момент істини стрімко наближається.
Кріштіану Роналду, Getty Images
24 грудня 2022, 08:20
Португальський нападник Кріштіану Роналду перед початком чемпіонату світу-2022 в Катарі побив горщики з англійським Манчестер Юнайтед, через що опинився в статусі вільного агента безпосередньо за ходом глобальної першості.
І вже після стадії чвертьфіналів, коли португальська збірна залишила турнір за підсумком матчу проти Марокко (0:1), 37-річний виконавець повинен був почати роздумувати над наступним місцем роботи.
У досвідченого футболіста був складений певний перелік клубів, де б він хотів опинитись за підсумком зимового трансферного вікна, однак його агент не впорався з перемовинами з потенційними роботодавцями, через що Кріштіану опинився фактично без можливості вибору.
Саме за таких умов пропозиція Аль-Насра зі Саудівської Аравії наразі є чи не єдиною актуальною для португальської зірки.
Як повідомляє американська CBS Sports, Роналду не просто встиг узгодити всі необхідні питання з аравійським колективом, а й до настання Нового року планує залишити підпис під угодою з потенційним новим клубом.
Нагадаємо, що раніше стали відомі деталі можливого контракту Кріштіану.
У цьому сезоні форвард забив шість голів та віддав чотири гольові передачі в 26 матчах.