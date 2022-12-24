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Момент істини стрімко наближається.

Португальський нападник Кріштіану Роналду перед початком чемпіонату світу-2022 в Катарі побив горщики з англійським Манчестер Юнайтед, через що опинився в статусі вільного агента безпосередньо за ходом глобальної першості.

І вже після стадії чвертьфіналів, коли португальська збірна залишила турнір за підсумком матчу проти Марокко (0:1), 37-річний виконавець повинен був почати роздумувати над наступним місцем роботи.

У досвідченого футболіста був складений певний перелік клубів, де б він хотів опинитись за підсумком зимового трансферного вікна, однак його агент не впорався з перемовинами з потенційними роботодавцями, через що Кріштіану опинився фактично без можливості вибору.

Саме за таких умов пропозиція Аль-Насра зі Саудівської Аравії наразі є чи не єдиною актуальною для португальської зірки.

Як повідомляє американська CBS Sports, Роналду не просто встиг узгодити всі необхідні питання з аравійським колективом, а й до настання Нового року планує залишити підпис під угодою з потенційним новим клубом.

Нагадаємо, що раніше стали відомі деталі можливого контракту Кріштіану.

У цьому сезоні форвард забив шість голів та віддав чотири гольові передачі в 26 матчах.