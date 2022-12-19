ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Уругвайський форвард привітав свого друга з тріумфом на катарському мундіалі.

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здолала збірну Франції за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Іменитий нападник збірної Уругваю Луїс Суарес привітав свого друга і колишнього одноклубника по каталонській Барселоні Ліонеля Мессі з тим, що він виграв мундіаль.

"Вітаю тебе, друже! Ти чемпіон світу. Нехай говорять, що хочуть, але ти є та будеш найкращим🐐", — написав Луїс Суарес в своєму Twitter.

Feliciataciones amigo! 🏆



SOS CAMPEÓN DEL MUNDO 🤯



Que digan lo que quieran, sos y serás el mejor 🐐 pic.twitter.com/2tzjtzfPX0 — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 18, 2022

Дивитися відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція ви можете на Football.ua.