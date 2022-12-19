Уругвайський форвард привітав свого друга з тріумфом на катарському мундіалі.
Луїс Суарес та Ліонель Мессі, getty images
19 грудня 2022, 09:59
У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здолала збірну Франції за підсумками післяматчевої серії пенальті.
Іменитий нападник збірної Уругваю Луїс Суарес привітав свого друга і колишнього одноклубника по каталонській Барселоні Ліонеля Мессі з тим, що він виграв мундіаль.
"Вітаю тебе, друже! Ти чемпіон світу. Нехай говорять, що хочуть, але ти є та будеш найкращим🐐", — написав Луїс Суарес в своєму Twitter.
Дивитися відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція ви можете на Football.ua.