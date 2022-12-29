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Англійський фахівець може стати тренером Соболя і Яремчука.

Колишній тренер Фулгема та Борнмута Скотт Паркер може очолити Брюгге, за який грають українці Роман Яремчук та Едуард Соболь. Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

28 грудня Брюгге оголосив про відставку головного тренера Карла Хуфкенса. Контракт із 43-річним фахівцем було розірвано після незадовільних результатів команди в останніх матчах. На його місце може прийти Скотт Паркер.

Клуб вже відмовилися очолити колишній тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес та тренер збірної Данії Каспер Юлманд.

У внутрішньому чемпіонаті Брюгге йде на четвертому місці та відстає від лідируючого Генка на 12 очок після 18 турів.