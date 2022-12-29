Англія

"Містяни" постараються запросити португальця.

Вінгер Мілана Рафаел Леау може перейти в Ман Сіті, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Манчестер Сіті активізував переговори із батьком півзахисника Мілана. Англійська команда пропонує португальському хавбеку 12 мільйонів євро на рік заробітної плати. Це вдвічі більше, ніж пропонує його нинішній клуб, який веде перемовини про новий контракт.

Нагадаємо, що чинний контракт Леао із Міланом розрахований до червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що крім Челсі у послугах 23-річного футболіста зацікавлений Реал.