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За чутками ЗМІ, український форвард Роман Яремчук мав конфлікт із цим фахівцем.

Брюгге на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Карла Хуфкенса.

Контракт із 43-річним фахівцем було розірвано після незадовільних результатів команди в останніх матчах.

Нагадаємо, Хуфкенс очолив Брюгге у травні цього року і під його керівництвом команда сенсаційно пройшла груповий етап Ліги чемпіонів та вийшла до 1/8 фіналу турніру, де зіграє проти Бенфіки.

У внутрішньому чемпіонаті Брюгге йде на четвертому місці та відстає від лідируючого Генка на 12 очок після 18 турів.

Таким чином, українські футболісти Едуард Соболь та Роман Яремчук отримають нового головного тренера.

Також додамо, що раніше у ЗМІ була інформація про те, що Яремчук мав конфлікт з Хуфкенсом, тому він мало з'являвся на полі.