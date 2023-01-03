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Довгоочікувана подія охопила столицю Саудівської Аравії.

Португальський нападник Кріштіану Роналду перед початком чемпіонату світу-2022 в Катарі побив горщики з керівництвом англійського Манчестер Юнайтед, через що був змушений залишити клуб задовго до завершення свого контракту.

На міжнародному форумі 37-річний футболіст зі своєю країною досяг чвертьфінального раунду, поступившись Марокко (0:1), і вже після завершення турніру розпочав пошуки нового клубу.

Доволі несподівано вибір Роналду припав на клуб зі столиці Саудівської Аравії Ан-Наср, який запропонував футболісту божевільний контракт.

Презентація та урочисте підписання угоди між сторонами було заплановано на 3 січня 2023 року, і напередодні цієї події Кріштіану прибув до міста, де планує відіграти, як мінімум, два найближчі роки.

Нагадаємо, що ми ще матимемо змогу побачити гру Роналду в Європі, проте це несподівано залежатиме від результатів виступів англійського Ньюкасла.