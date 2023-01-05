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Футболіст буде шукати собі новий клуб.

Саудівський Ан-Наср підписав суперзірку футболу Кріштіану Роналду, проте місця для легіонерів у клубу усі зайняті.

Щоб заявити португальця на сезон, потрібно відпустити одного з футболістів. Ним стане форвард Венсан Абубакар.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, контракт з форвардом збірної Камеруну вже розірваний, а Роналду зареєстрований у лізі Саудівській Аравії.

Натомість Абубакар може перейти до колишнього клубу Роналду Манчестер Юнайтед.

Ще декілька днів тому видання Daily Mail писало про можливе підписання контракту з 30-річним футболістом до літа 2023 року.

Нагадаємо, що Роналду може пропустити перші два матчі Ан-Насра у чемпіонаті через дискваліфікацію. Проте клуб готовий заплатити штраф, щоб португалець вийшов на поле.