Футболіст буде шукати собі новий клуб.
Венсан Абубакар, Getty Images
05 січня 2023, 22:24
Саудівський Ан-Наср підписав суперзірку футболу Кріштіану Роналду, проте місця для легіонерів у клубу усі зайняті.
Щоб заявити португальця на сезон, потрібно відпустити одного з футболістів. Ним стане форвард Венсан Абубакар.
Як повідомляє журналіст Руді Галетті, контракт з форвардом збірної Камеруну вже розірваний, а Роналду зареєстрований у лізі Саудівській Аравії.
Натомість Абубакар може перейти до колишнього клубу Роналду Манчестер Юнайтед.
Ще декілька днів тому видання Daily Mail писало про можливе підписання контракту з 30-річним футболістом до літа 2023 року.
Нагадаємо, що Роналду може пропустити перші два матчі Ан-Насра у чемпіонаті через дискваліфікацію. Проте клуб готовий заплатити штраф, щоб португалець вийшов на поле.