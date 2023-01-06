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Бельгієць може стати одноклубником Роналду.

Представник чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср після гучного підписання Кріштіану Роналду працює над подальшим посиленням складу.

Як стверджує видання Footmercato, черговим новачком команди може стати Еден Азар.

Руді Гарсія, який вже працював з бельгійським вінгером в Ліллі, провів перемовини з Азаром і хотів би отримати його наступним літом.

Азар має контракт з "вершковими" до літа 2024 року. Бельгієць в цьому сезоні відіграв сім матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду запропонував Ан-Насру підписати ще одного гравця.