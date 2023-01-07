Француз готовий повернутись до самостійної роботи.
Тьєррі Анрі, getty images
07 січня 2023, 10:26
Національна збірна Бельгії припинила співпрацю з Роберто Мартінесом після невдалого чемпіонату світу та знаходиться в пошуках нового головного тренера.
Як стверджує видання HLN, Тьєррі Анрі хоче очолити бельгійців. Він повідомив про це керівництво футбольної федерації Бельгії.
Зазначимо, що легендарний француз працює у збірній Бельгії з 2021 року асистентом.
Нагадаємо, що раніше Тьєрі Анрі тренував Монако та Монреаль, проте особливого успіху не досяг.
Раніше повідомлялось, що Ромелу Лукаку хоче, щоб Анрі очолив збірну Бельгії.