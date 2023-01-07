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Француз готовий повернутись до самостійної роботи.

Національна збірна Бельгії припинила співпрацю з Роберто Мартінесом після невдалого чемпіонату світу та знаходиться в пошуках нового головного тренера.

Як стверджує видання HLN, Тьєррі Анрі хоче очолити бельгійців. Він повідомив про це керівництво футбольної федерації Бельгії.

Зазначимо, що легендарний француз працює у збірній Бельгії з 2021 року асистентом.

Нагадаємо, що раніше Тьєрі Анрі тренував Монако та Монреаль, проте особливого успіху не досяг.

Раніше повідомлялось, що Ромелу Лукаку хоче, щоб Анрі очолив збірну Бельгії.