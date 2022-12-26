ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бельгійський хавбек поділився своїми думками щодо останніх виступів національної команди.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брюйне прокоментував виступ національної команди за підсумками минулого чемпіонату світу у Катарі.

"Чемпіонат світу був недостатньо хороший. Ми повинні прийняти це і сподіватися, що наступного разу виступимо краще. Чесно кажучи, ми зіграли добре лише у другому таймі проти Хорватії. Інші матчі були недостатньо хороші. Ми повинні прийняти це як команда.

Загалом останні два роки були не дуже добрими. Якщо ви подивіться, ви помітите, що ми вже якийсь час не грали у хороший футбол, і ми також не вигравали багато матчів. Ми хотіли досягти більшого, але я думаю, що на цьому турнірі це було просто неможливо.

У будь-якому разі чекаємо на новий старт. Буде новий головний тренер. Це все змінює. Але ще треба побачити, який тренер прийде і що він змінить. Ми не можемо судити про це як гравці. Тому нам доведеться почекати до березня, щоби все виправити", — наводить слова де Брюйне Goal.com.

Нагадаємо, на минулому ЧС-2022 у Катарі збірна Бельгії набрала чотири очки та посіла лише третє місце у групі F, пропустивши вперед Марокко та Хорватію, випередивши лише Канаду.