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Український форвард має повернутися до ладу наприкінці січня чи на початку лютого.

Нападник Хіберніана Микола Кухаревич не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

21-річний українець продовжує відновлюватись після травми, проте характер його пошкодження не розголошується.

Зазначається, що форвард зможе повернутися до тренувального процесу у період з 17 січня до 9 лютого.

Востаннє Кухаревич виходив на поле у матчі, який пройшов 12 листопада минулого року.

Цього сезону Кухаревич провів 10 поєдинків у чемпіонаті Шотландії, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.