Український форвард має повернутися до ладу наприкінці січня чи на початку лютого.
Микола Кухаревич, hibernianfc.co.uk
07 січня 2023, 15:57
Нападник Хіберніана Микола Кухаревич не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.
21-річний українець продовжує відновлюватись після травми, проте характер його пошкодження не розголошується.
Зазначається, що форвард зможе повернутися до тренувального процесу у період з 17 січня до 9 лютого.
Востаннє Кухаревич виходив на поле у матчі, який пройшов 12 листопада минулого року.
Цього сезону Кухаревич провів 10 поєдинків у чемпіонаті Шотландії, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.