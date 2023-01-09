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Йому загрожувала смертна кара.

Колишній футболіст іранських клубів Трактор і Рах-Ахан Амір Наср-Азадані засуджений в своїй країні до 16 років в'язниці. Про це повідомляє Sky News.

Наприкінці 2022 року 26-річного футболіста заарештували за підозрою у співучасті у вбивстві трьох силовиків. Аміра Наср-Азадані засудили до смертної кари за "пропаганду війни проти бога", проте смертний вирок замінили 16-річним ув'язненням.

Раніше світові ЗМІ повідомляли, що тамтешня влада, ймовірно, вбила легендарного іранського форварда Алі Даеї, який тривалий час був найкращим бомбардиром серед національних збірних.