Йому загрожувала смертна кара.
Амір Наср-Азадані / Фото з соцмереж
09 січня 2023, 16:08
Колишній футболіст іранських клубів Трактор і Рах-Ахан Амір Наср-Азадані засуджений в своїй країні до 16 років в'язниці. Про це повідомляє Sky News.
Наприкінці 2022 року 26-річного футболіста заарештували за підозрою у співучасті у вбивстві трьох силовиків. Аміра Наср-Азадані засудили до смертної кари за "пропаганду війни проти бога", проте смертний вирок замінили 16-річним ув'язненням.
Раніше світові ЗМІ повідомляли, що тамтешня влада, ймовірно, вбила легендарного іранського форварда Алі Даеї, який тривалий час був найкращим бомбардиром серед національних збірних.