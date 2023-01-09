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Новий наставник португальської збірної поділився своїми думками про майбутній склад національної команди.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував майбутнє нападаючого Ан-Насра Кріштіану Роналду у складі національної команди.

"Рішення мають прийматися, виходячи із ситуації на полі та тренуваннях. Я не той тренер, який приймає поспішні рішення. Я хочу зустрітися з усіма гравцями і з сьогоднішнього дня почну розмовляти та зустрічатися з ними.

Кріштіану був членом збірної на чемпіонаті світу, він 19 років виступав за національну команду, і це заслуговує на повагу.

З цього моменту я повинен вибрати найкращий склад для участі в чемпіонаті Європи. Завтра ми почнемо цю роботу, дізнаватимемося всіх гравців. Ми почнемо процес знайомства з усіма гравцями, які можуть приєднатися до команди. Ми дамо можливість кожному гравцю і з повагою ставимося до тих, хто вже є частиною збірної. Кріштіану — один із них", — наводить слова Мартінеса Footmercato.

Нагадаємо, на своїй новій посаді Мартінес змінив Фернанду Сантуша, а 37-річний Роналду поки що не оголошував про завершення міжнародної кар'єри.