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Іспанський фахівець досяг усної домовленості з керівництвом португальської збірної.

Колишній головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес стане новим тренером національної команди Португалії. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 49-річний іспанський фахівець досяг усної домовленості з керівництвом Португальської футбольної федерації.

Також зазначається, що офіційне призначення відбудеться до кінця наступного тижня.

На своєму новому місці Мартінес змінить Фернанду Сантуша, який очолював португальців із 2014 по 2022 рік.

Останнім місцем роботи Мартінеса була збірна Бельгії, яку він очолював з 2016 року. Він залишив своє місце, як і Сантуш, після невдалого виступу на ЧС-2022 у Катарі.