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Несподівана новина від валійської суперзірки.

Капітан збірної Уельсу та гравець Лос-Анджелес Гарет Бейл оголосив про завершення професійної кар’єри. Про це він повідомив у себе на сторінці у твіттері.

Гарет вирішив повісити бутси на цвях у 33 роки. За 16 років професійної кар'єри Бейл пограв за 4 клуби: Саутгемптон, Тоттенгем, Реал і Лос-Анджелес.

У складі Тоттенгема він здобував Кубок Футбольної ліги. Граючи за Реал Бейл виграв всі можливі трофеї на клубному рівні, включаючи 5 перемог в Лізі чемпіонів та 4 тріумфи у Клубному чемпіонаті світу. А у 2022 році він став чемпіоном МЛС у складі Лос-Анджелеса. Крім того, Гарет шість разів визнавався гравцем року в Уельсі.

У збірній Уельсу Бейл забив 40 голів у 111 матчах.