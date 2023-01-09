Україна

Наша молодіжка дізнається суперників.

Визначилася дата жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2025 (U-21). Планується, що групи буде сформовано 2 лютого. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Про подробиці процедури жеребкування й формату змагань УЄФА повідомить додатково. Перші матчі відбору можуть відбутися 21—28 березня. Також для поєдинків турніру цьогоріч заплановані такі вікна: 14—20 червня, 7—12 вересня, 12—17 жовтня, 16—21 листопада.

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України проведе спаринг з Італією.