Україна

Контракт із чемпіоном світу U-20 підписано на три роки.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Данилом Бескоровайним.

Угода з 23-річним українцем розрахована на три роки. У складі криворіжців футболіст виступатиме під 13 номером.

До цього Бескоровайний виступав за словацький ДАК 1904 року. Також зазначимо, що у 2019 році захисник став чемпіоном світу у складі збірної України U-20.

Для Кривбасу це вже третій трансфер цієї зими. До цього команду Юрія Вернидуба поповнили Клім Приходько та Максим Луньов.