21-річний українець забив гол та віддав гольову передачу.
Олексій Сич, facebook.com/kvkofficieel
09 січня 2023, 19:55
Статистичні портали Sofascore та WhoScored представили символічну збірну 19 туру чемпіонату Бельгії.
Серед найкращих виявився український захисник Кортрейка Олексій Сич, який у поєдинку проти Левена відзначився голом та результативною передачею.
Завдяки цій перемозі Кортрейк піднявся із зони вильоту бельгійської першості.
У поточній кампанії Сич провів 13 матчів, в яких забив один гол та віддав два асисти.