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21-річний українець забив гол та віддав гольову передачу.

Статистичні портали Sofascore та WhoScored представили символічну збірну 19 туру чемпіонату Бельгії.

Серед найкращих виявився український захисник Кортрейка Олексій Сич, який у поєдинку проти Левена відзначився голом та результативною передачею.

Завдяки цій перемозі Кортрейк піднявся із зони вильоту бельгійської першості.

У поточній кампанії Сич провів 13 матчів, в яких забив один гол та віддав два асисти.