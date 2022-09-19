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Український хавбек вийшов в основі команди на гру чемпіонату Бельгії.

У матчі дев'ятого туру чемпіонату Бельгії Кортрейк поступився Андерлехту з рахунком 1:4.

У цій зустрічі у стартовому складі Кортрейка дебютував український півзахисник Олексій Сич.

Нагадаємо, Сич перебрався до бельгійського клубу півтора тижні тому із львівського Руху. Він виступатиме за Кортрейк до кінця сезону на правах оренди, до якого включено опцію викупу.

Після дев'яти турів Кортрейк набрав сім очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Наступний матч Кортрейк проведе проти Антверпена. Гра відбудеться 2 жовтня.