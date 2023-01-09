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Аргентинський хавбек продовжить кар'єру у Катарі.

Колишній півзахисник ПСЖ та Роми Хав'єр Пасторе може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Катару. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 33-річний аргентинець підпише контракт із Катаром СК. Він дістанеться катарскому клубу безкоштовно, оскільки перебуває у статусі вільного агента.

Останнім клубом Пасторе був іспанський Ельче, за який цього сезону він провів один матч, відігравши на полі чотири хвилини.

До цього Хав'єр виступав за ПСЖ, Рому, Палермо та Атлетіко Уракан.