Португалець вже незабаром зіграє за нову команду.
Кріштіану Роналду, getty images
09 січня 2023, 23:17
Головний тренер Ан-Насру Руді Гарсія розповів, коли зірковий новачок команди Крішітану Роналду дебютує під його керівництвом.
Як повідомляє видання Sky Sports, керманич клуба з Саудівської Аравії випустить португальця в товариському матчі проти ПСЖ.
Гра відбудеться 19 січня на полі міжнародного стадіону ім. Короля Фахда.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Ан-Насра зрівняв перехід Роналду з трансфером Пеле в Нью-Йорк Космос.