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Португалець вже незабаром зіграє за нову команду.

Головний тренер Ан-Насру Руді Гарсія розповів, коли зірковий новачок команди Крішітану Роналду дебютує під його керівництвом.

Як повідомляє видання Sky Sports, керманич клуба з Саудівської Аравії випустить португальця в товариському матчі проти ПСЖ.

Гра відбудеться 19 січня на полі міжнародного стадіону ім. Короля Фахда.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Ан-Насра зрівняв перехід Роналду з трансфером Пеле в Нью-Йорк Космос.