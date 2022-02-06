Германия

Футболист признался, что доволен получить престижный трофей.

Нападающий мюнхенской Баварии заявил, что для него награда FIFA the Best значимее, чем Золотой мяч.

"Недавно я думал об этих двух наградах: FIFA the Best и Золотом мяче. Я пришел к выводу, что награда ФИФА значит больше, чем Золотой мяч.

В последнем голосуют только журналисты — четкой проверки нет, как говорят многие эксперты или бывшие и ныне играющие футболисты.

Профессионалы и журналисты голосуют за лучшего игрока в награде от ФИФА; Капитаны команд, селекционеры.

Они могут реально и объективно оценивать наши достижения, потому что знают, какой ценой нам дается каждый матч, каждый рекорд, каждая травма", — сказал Левандовски в интервью Sport onet.

Напомним, именно Роберт Левандовски стал обладателем награды FIFA the Best по итогам 2021 года.