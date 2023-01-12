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Стало відомо, хто може отримати нагороду.

ФІФА оголосила список футболістів, які будуть змагатися за нагороду найкращому гравцеві за версією "The Best FIFA Men's Player".

В цьому списку опинилось 14 прізвищ:

Карім Бензема (Реал)

Ліонель Мессі (ПСЖ)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Вінісіус Жуніор (Реал)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Неймар (ПСЖ)

Садіо Мане (Ліверпуль)

Мохаммед Салах (Ліверпуль)

Роберт Левандовські (Барселона)

Лука Модріч (Реал)

Джуд Беллінгем (Боруссія Д)

Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)

Ашраф Хакімі (ПСЖ)

Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

Зазначимо, що голосування буде проходити до 3 лютого. Віддати свій голос можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі, Голанд та Мбаппе увійшли до збірної 2022 року за версією IFFHS.